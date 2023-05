Amazon Web Services va investir 13 milliards de dollars de plus en Inde !

(Boursier.com) — AWS prévoit d'investir à son tour massivement en Inde. L'agence Reuters indique que l'unité de cloud computing d'Amazon investira ainsi 1.060 milliards de roupies, près de 13 milliards de dollars, en Inde d'ici la fin de cette décennie, doublant ses investissements passés pour répondre à la demande croissante de tels services dans l'une des économies asiatiques à la croissance la plus rapide. Ces ambitions à horizon 2030 s'ajoutent à un investissement de 6,5 milliards de dollars dans le commerce électronique en Inde, où le groupe s'est rapidement développé au fil des ans, mais demeure confronté à un environnement réglementaire strict. Le dernier investissement sera utilisé pour construire son infrastructure cloud en Inde et soutiendra plus de 100.000 emplois à temps plein par an, a déclaré Amazon Web Services, cité par Reuters. Ainsi, l'investissement total prévu en Inde s'élève à environ 16,4 milliards de dollars d'ici 2030.