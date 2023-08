Amazon veut aussi devenir investisseur de référence lors de l'IPO d'Arm

(Boursier.com) — Aucun grand nom de la tech américaine ne veut rater l'occasion. Ce n'est pas un secret, SoftBank Group est en pourparlers avec plusieurs potentiels investisseurs stratégiques en vue de l'IPO du concepteur de puces britannique à New York. Alors qu'Intel et Nvidia espèrent tous les deux devenir investisseur de référence d'Arm dans le cadre de ce qui s'annonce la plus grande introduction en bourse de l'année, 'Bloomberg' croit savoir qu'Amazon.com compte aussi saisir sa chance. Amazon, avec son activité de services Web, est l'un des plus gros clients d'Arm, favorisant les puces basées sur Arm en raison de leur coût et de leur efficacité. La technologie est utilisée par 40.000 clients Amazon. Plus globalement, la technologie de l'entreprise britannique se trouve dans la plupart des smartphones et est omniprésente dans l'industrie électronique.

Le Japonais SoftBank a acquis Arm en 2016 pour 32 milliards de dollars. Il espérerait lever jusqu'à 10 milliards de dollars dans le cadre de cette IPO qui pourrait valoriser sa filiale près de 80 Mds$. L'opération pourrait avoir lieu dès le mois prochain à Wall Street. Faire venir des investisseurs de référence peut aider à susciter l'intérêt et l'élan pour une IPO, en particulier compte tenu de la valorisation élevée recherchée par SoftBank.