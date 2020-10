Amazon : vers un Prime Day explosif ?

Amazon : vers un Prime Day explosif ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon lance son opération Prime Day, avec comme toujours des promotions généreuses. Selon eMarketer, le Prime Day pourrait voir le groupe de Jeff Bezos afficher une croissance de... 43% de ses ventes mondiales, avec de nouvelles signatures d'abonnés et des achats conséquents des consommateurs à l'approche des fêtes. Le Prime Day avait été décalé par le groupe du fait de la pandémie de coronavirus. Il a d'ordinaire lieu mi-juillet, avant la rentrée des classes. Il s'agit d'un événement de deux jours, le cinquième du genre pour le colosse du e-commerce. eMarketer estime que l'événement pourrait permettre au groupe de réaliser près de 10 milliards de dollars de ventes, contre 6,93 milliards de dollars un an avant. La firme prévoit que le nombre US d'abonnés Prime atteigne 142,5 millions en 2020, en croissance de près de 15%, ce qui représenterait près de la moitié de la population américaine !