Amazon va vendre des véhicules Hyundai

(Boursier.com) — Amazon vendra des véhicules Hyundai en ligne aux États-Unis dès l'an prochain. Les clients pourront ainsi équiper et acheter leurs voitures sur Amazon.com et planifier la livraison par l'intermédiaire d'un concessionnaire Hyundai local. Il s'agit d'une extension d'un accord annoncé il y a deux ans visant à étendre la salle d'exposition numérique de Hyundai sur Amazon.com, permettant aux clients de configurer un véhicule, de calculer le prix et de localiser un concessionnaire pour finaliser la vente, indique Reuters. "Hyundai est une entreprise très innovante qui partage la passion d'Amazon pour essayer de rendre la vie des clients meilleure et plus facile chaque jour", a déclaré Andy Jassy, DG d'Amazon. "Notre vaste partenariat stratégique devrait faire exactement cela", insiste le dirigeant, qui entend aussi simplifier l'utilisation d'Alexa dans les véhicules Hyundai pour le divertissement, les achats, les réglages de la maison intelligente et la vérification du calendrier...