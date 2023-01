Amazon va supprimer plus de 18.000 emplois

(Boursier.com) — Amazon va éliminer un peu plus de 18 000 emplois, selon une mise à jour du directeur général Andy Jassy. Face au ralentissement économique, le géant du commerce en ligne va donc opérer la plus importante réduction d'effectifs de toute son histoire. Jassy a ainsi annoncé hier mercredi cette décision dans une note au personnel, affirmant qu'elle suivait le processus de planification annuelle de l'entreprise. Les coupes, qui ont commencé l'année dernière, devaient auparavant toucher environ 10 000 personnes, mais le groupe durcit donc les mesures. Les coupes concernent en particulier la division de vente au détail d'Amazon et les fonctions de ressources humaines comme le recrutement.

"Amazon a résisté à des économies incertaines et difficiles dans le passé, et nous continuerons à le faire", a affirmé Jassy, selon lequel les changements aideront le groupe "à poursuivre ses opportunités à long terme avec une structure de coûts plus solide".

"Entre les réductions que nous avons faites en novembre et celles que nous dévoilons aujourd'hui, nous prévoyons de supprimer un peu plus de 18 000 postes. Plusieurs équipes sont impactées ; cependant, la majorité des suppressions de postes concernent nos magasins Amazon et nos organisations PXT (ndlr : People Experience and Technology)", indique Jassy.

Notons que Computerworld avait rapporté début décembre que les licenciements pourraient atteindre jusqu'à 20 000, tandis que le Wall Street Journal avait rapporté que plus de 17 000 personnes étaient licenciés.

La firme, qui avait reconnu avoir trop embauché pendant la pandémie, prend donc cette fois des mesures radicales. Hier, un autre géant technologique, Salesforce, avait aussi annoncé son intention d'éliminer environ 10% de ses effectifs et de réduire ses avoirs immobiliers.