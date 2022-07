Amazon va s'offrir le réseau de soins One Medical

(Boursier.com) — Amazon va mettre la main sur le réseau de soins privé américain One Medical pour 3,49 milliards de dollars, renforçant sa présence dans le secteur de la santé.

"Nous pensons que les soins de santé figurent en bonne place sur la liste des expériences qui doivent être réinventées", a déclaré Neil Lindsay, le vice-président de la branche santé d'Amazon.

18 dollars par action

Le géant du commerce électronique a accepté de payer 18 dollars par action One Medical, ce qui représente une prime de 76,8% par rapport au cours de clôture de l'entreprise de soins de santé mercredi.

Avec One Medical, Amazon s'offre un groupe qui travaille avec de prestigieux clients, tels qu'Airbnb et Alphabet. L'accord est soumis à l'approbation des actionnaires de One Medical ainsi que des régulateurs.

L'action Amazon cède environ 0,5% aux alentours de 16 heures.