(Boursier.com) — Amazon va lancer les livraisons par drone à ses clients en Californie plus tard dans l'année. Le groupe de Jeff Bezos a annoncé que ses clients californiens de Lockeford allaient ainsi être parmi les premiers aux USA à bénéficier de ces livraisons d'Amazon Prime Air par drone. Les clients participant à l'expérience observeront des produits éligibles Prime Air sur Amazon et n'auront qu'à passer sinon une commande classique. Les drones en question se déplacent à une vitesse allant jusqu'à 50 miles par heure, à une altitude allant jusqu'à 400 pieds, et peuvent porter des paquets d'un poids allant jusqu'à 2,3 kilogrammes. Les drones sont équipés d'un système anti-collision. L'annonce d'Amazon intervient peu après que Walmart, géant de la grande distribution, eut étendu son propre service de livraison par drone à 4 millions de foyers américains dans six Etats, note le Wall Street Journal.