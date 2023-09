Amazon va investir massivement dans cette startup d'IA

(Boursier.com) — Amazon prévoit d'investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans la startup d'intelligence artificielle Anthropic, selon le Financial Times. Il s'agit pour le géant du commerce en ligne de mieux rivaliser dans le domaine avec Microsoft ou Alphabet. L'accord annoncé ce lundi verra Amazon investir un montant initial de 1,25 milliard de dollars pour une participation minoritaire dans Anthropic. "Il s'agit d'une tentative de forger une relation étroite avec une startup d'IA de premier plan, à l'image de l'alliance de Microsoft avec OpenAI, le groupe derrière ChatGPT", ajoute le FT. Ainsi, avec cet investissement dans une startup IA de haut niveau, Amazon entend revenir dans la course actuelle sur le segment de l'intelligence artificielle. Les employés d'Amazon et les clients cloud bénéficieront, grâce à cette alliance, d'un accès précoce à la technologie d'Anthropic, qu'ils pourront intégrer à leurs activités.

La startup basée à San Francisco s'est par ailleurs engagée à s'appuyer principalement sur les services cloud d'Amazon, notamment en formant ses futurs modèles d'IA sur de grandes quantités de puces propriétaires qu'elle achèterait auprès du géant de la vente en ligne, selon Reuters. Dans une interview conjointe, les dirigeants de la division cloud d'Amazon et d'Anthropic ont déclaré que l'investissement immédiat s'élèverait à 1,25 milliard de dollars, chaque partie ayant le pouvoir de déclencher un financement supplémentaire de 2,75 milliards de dollars par Amazon. Les dirigeants ont refusé néanmoins de préciser le niveau de la participation d'Amazon dans Anthropic ou la valorisation actualisée de la startup, estimée pour la dernière fois à plus de 4 milliards de dollars. Amazon a juste indiqué qu'il n'obtiendrait pas de siège au conseil d'administration et que sa participation initiale représentait une position minoritaire. Notons par ailleurs que Google avait investi en mai dans la levée de fonds d'Anthropic de 450 millions de dollars, dans le cadre d'une relation qui, selon la startup, perdurerait.

En ce qui concerne Amazon, l'accord pourrait entraîner une hausse de la demande, notamment pour les puces alimentant l'IA, relève aussi Reuters. Anthropic a ainsi accepté de travailler au développement de technologies pour les puces internes Trainium et Inferentia d'Amazon. Adam Selipsky, DG d'Amazon Web Services, a déclaré que l'accord contribuerait à améliorer les modèles d'Anthropic et la technologie de puces ou l'infrastructure IA d'Amazon...