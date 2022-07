Amazon va augmenter nettement les prix des abonnements Prime en Europe

(Boursier.com) — Amazon va augmenter les frais d'adhésion annuels Prime en Europe, précise Reuters. Le géant américain du commerce en ligne augmente les frais pour un abonnement Prime annuel en Allemagne de 30% à 89,90 euros. Le Royaume-Uni subira une augmentation de 20% à 95£, tandis que les sites Amazon couvrant l'Espagne, l'Italie et la France factureront les membres Prime entre 39% et 43% de plus par an. La société attribue les hausses de prix à l'augmentation de l'inflation et des coûts d'exploitation, les changements devant entrer en vigueur à partir du 15 septembre, lors de l'adhésion ou du prochain renouvellement des membres.

En France, les membres Amazon Prime ont pris connaissance d'une hausse du prix de l'abonnement à compter du 15 septembre. Le prix de l'abonnement mensuel augmentera de 5,99 euros à 6,99 euros, alors que le prix de l'abonnement Prime annuel passera de 49 euros à 69,9 euros. "Ce changement est lié à l'augmentation des coûts d'exploitation de Prime en France", ajoute le groupe.