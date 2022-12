Amazon va adapter en série 'Warhammer 40K'

(Boursier.com) — Amazon , géant du commerce en ligne mais aussi du streaming vidéo, va adapter le jeu fantasy de figurines 'Warhammer 40 000' sur les écrans, après que l'unité de contenu du géant de la technologie eut conclu un accord avec Games Workshop, a annoncé vendredi le développeur de jeux britannique. L'accord, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, montre la volonté d'Amazon de capitaliser sur un boom du streaming. Il fait suite par ailleurs à la série préquelle coûteuse d'Amazon issue des romans 'Le Seigneur des Anneaux' de Tolkien ('Les Anneaux du Pouvoir'), qui a établi un lancement record en septembre pour une série Prime Video. Games Workshop a indiqué qu'Amazon développerait sa propriété intellectuelle dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ajoutant qu'il accorderait également des droits de marchandising à la société américaine, en commençant par l'univers 'Warhammer 40K'.

Games Workshop crée des jeux de bataille 'fantasy' ou futuristes sur table, dont 'Warhammer 40,000' qui se déroule au 41e millénaire. Les jeux utilisent les figurines du groupe. Les médias ont en outre rapporté ce vendredi que l'acteur Henry Cavill pourrait bien jouer dans le nouveau projet d'Amazon, alors que l'acteur vient juste de confirmer qu'il ne reviendrait pas en tant que 'Superman' dans l'univers DC et après sa sortie en tant que 'Geralt of Rivia' de la série 'The Witcher' de Netflix...