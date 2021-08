Amazon va acheter massivement auprès de fournisseurs américains

(Boursier.com) — Amazon , le géant américain du e-commerce, entend augmenter de 20% ses dépenses auprès des fournisseurs basés aux États-Unis cette année. Le groupe de Jeff Bezos a ainsi annoncé ce jeudi qu'il était en bonne voie pour acheter pour plus de 120 milliards de dollars de fournitures et services auprès de plus de 200.000 firmes américaines - essentiellement des petites et moyennes entreprises -, des fabricants de véhicules électriques aux fabricants de cartons en passant par les entreprises de construction et d'ingénierie, ou des fournitures et équipements de bureau. Cette hausse des dépenses ne tient pas compte évidemment des entreprises qui revendent leurs produits sur Amazon. Il s'agit bien de firmes dont les produits et services permettent au colosse du commerce digital de faire fonctionner ses opérations.