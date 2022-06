Amazon, toujours ambitieux !

(Boursier.com) — Amazon continuera à mener des projets ambitieux malgré les conditions du marché, explique Bloomberg. Dans une interview, le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que le ralentissement de la croissance des ventes en ligne et la perspective d'une récession n'empêcheraient pas l'entreprise d'investir davantage dans de gros paris tels que la construction d'une chaîne d'épicerie, le lancement d'une constellation de satellites diffusant Internet, le logiciel Alexa et sa filiale de taxis autonomes Zoox.

Jassy est confiant quant aux perspectives des activités de vidéo en streaming d'Amazon, notant que certains des actifs de son studio de cinéma récemment acquis Metro-Goldwyn-Mayer iront très bien avec ce que la société fait en matière de divertissement.

Sur un autre sujet, Jassy précise qu'il reste beaucoup de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale qui ne s'amélioreront pas de sitôt. Amazon passe des commandes auprès de fournisseurs beaucoup plus tôt qu'auparavant et a travaillé pour avoir accès à plus de ports, selon le dirigeant.

Au sujet des syndicats, Jassy se montre dubitatif, mais il reconnaît que l'entreprise doit continuer à fournir les bons avantages et doit travailler encore sur la sécurité.