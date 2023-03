Amazon supprime encore 9.000 postes et corrige à Wall Street

(Boursier.com) — Amazon perd 1,4% contre la tendance de marché à Wall Street ce lundi, alors que le groupe désormais dirigé par Andy Jassy va supprimer encore 9.000 emplois supplémentaires. Le géant américain du commerce en ligne avait déjà supprimé 18.000 postes plus tôt cette année, mais poursuit donc l'amélioration de son efficacité. "Compte tenu de l'économie incertaine dans laquelle nous évoluons et de l'incertitude qui existe dans un avenir proche, nous avons choisi de rationaliser plus encore nos coûts et nos effectifs", a déclaré lundi le DG Andy Jassy.

Jassy a déclaré que les coupes auraient lieu au cours des prochaines semaines et affecteraient surtout les activités AWS (Amazon Web Services), People Experience & Technology Solutions, la publicité et Twitch. "Ce fut une décision difficile, mais celle que nous pensons être la meilleure pour l'entreprise à long terme", a ajouté Jassy. "Pendant plusieurs années avant celle-ci, la plupart de nos activités ont augmenté leurs effectifs de manière significative", a rappelé le CEO. "Cela avait du sens compte tenu de ce qui se passait dans nos entreprises et dans l'économie dans son ensemble". Cependant, compte tenu de l'incertitude économique actuelle, le groupe a donc choisi de réduire encore les effectifs. Rappelons que le groupe a aussi suspendu la construction de son deuxième siège social en Virginie. Amazon est la deuxième grande entreprise technologique américaine ce mois-ci à annoncer des suppressions d'emplois supplémentaires, après Meta, qui supprimera encore 10.000 emplois pour son "année d'efficacité".