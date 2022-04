Amazon sécurise 83 lancements d'Arianespace, Blue Origin et ULA pour le projet Kuiper

(Boursier.com) — Amazon a annoncé aujourd'hui des accords avec Arianespace, Blue Origin et United Launch Alliance (ULA) pour fournir des services de lancement de poids lourds pour le projet Kuiper, l'initiative d'Amazon visant à accroître l'accès mondial au haut débit à l'aide d'une constellation de satellites en orbite terrestre basse. Les contrats totalisent jusqu'à 83 lancements sur une période de cinq ans, permettant à Amazon de déployer la majorité de sa constellation de 3 236 satellites. Il s'agit du plus grand achat commercial de lanceurs de l'histoire.

"Le projet Kuiper fournira un haut débit rapide et abordable à des dizaines de millions de clients dans des communautés non desservies et mal desservies à travers le monde", a déclaré Dave Limp, SVP d'Amazon Devices & Services. "Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, mais l'équipe a continué à franchir étape après étape dans tous les aspects de notre système satellitaire. Ces accords de lancement reflètent notre engagement et notre foi incroyables dans le projet Kuiper, et nous sommes fiers de travailler avec une gamme aussi impressionnante de partenaires pour mener à bien notre mission".