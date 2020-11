Amazon se séparerait de dizaines de salariés de son projet de livraison par drones

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon , le colosse américain du e-commerce, grand bénéficiaire des confinements, se tournerait vers des fabricants externes d'Espagne et d'Autriche pour construire les composants des drones de son tant attendu service de livraison Prime Air, a indiqué une source au Financial Times. Amazon se séparerait par ailleurs de dizaines d'employés de recherche et développement et de production travaillant sur ce projet de livraison par drones. Deux prestataires externes auraient été désignés. D'autres accords comparables seraient dans les tuyaux, selon une personne familière de la question citée par le FT. La source affirme que le projet d'Amazon est encore à des années de sa réalisation, mais que son développement progressera lentement mais sûrement en 2021.

Le service Amazon Prime Air est étudié depuis 2013. Le groupe de Jeff Bezos a reçu en août l'autorisation de la Federal Aviation Administration américaine pour la conduite de telles opérations de livraison par drone.