Amazon se lance dans le 'cloud gaming'... avec Ubisoft

(Boursier.com) — Amazon , suivant la voie de Microsoft ou Google (Stadia), a dévoilé un service de jeu sur abonnement basé dans le cloud. Luna, le service de 'gaming' en question, sera lancé jeudi à un prix mensuel de 5,99$ aux Etats-Unis (forfait Luna+). Microsoft, plus tôt ce mois, avait accepté l'acquisition de ZeniMax - propriétaire de l'éditeur de jeux vidéo Bethesda Softworks - pour 7,5 milliards de dollars. Luna, plateforme de jeux vidéo à la demande, fait partie des nombreux nouveaux produits et services dévoilés par Amazon hier jeudi lors d'un événement corporate. Le groupe de Jeff Bezos a aussi annoncé à cette occasion de nouvelles enceintes et des appareils liés à la sécurité, ainsi que des appareils Fire TV et un nouvel écran.

Luna offre l'accès à des heures de jeu illimitées sur un large catalogue, alors qu'une chaîne est aussi prévue en collaboration avec le Français Ubisoft. Luna sera proposé sur PC, Mac, iOS et Fire TV, puis sur Android. La chaîne Ubisoft offrira l'accès aux titres phares du Français et aux nouveautés le jour de leurs sorties, avec ici encore des heures illimitées de jeu (sur PC, Mac, Fire TV et apps web pour iPhone et iPad). Luna+ permettra le streaming sur deux appareils à la fois, avec un catalogue évolutif de jeux.