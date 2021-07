Amazon s'offre une équipe de Facebook

Amazon s'offre une équipe de Facebook









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon , le colosse américain du e-commerce, a racheté un groupe spécialisé dans l'Internet par satellite provenant du leader des réseaux sociaux Facebook. Ainsi, le groupe de Jeff Bezos aurait acquis une équipe de plus d'une douzaine d'experts de l'Internet wireless, dans le cadre d'un effort visant à renforcer ses lancements de satellites et à offrir des services broadband aux États-Unis et dans d'autres pays. 'The Information' cite à ce sujet un porte-parole de Facebook. Les employés auraient rejoint Amazon en avril.