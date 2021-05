Amazon s'offre MGM pour 8,45 milliards de dollars

Amazon s'offre MGM pour 8,45 milliards de dollars









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon vient de confirmer la signature d'un accord avec le studio MGM en vue de son acquisition pour un montant de 8,45 milliards de dollars. MGM va ainsi devenir un actif de streaming de choix pour le groupe de Jeff Bezos.

Le studio dispose d'un catalogue de plus de 4.000 films, dont Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair (...). Amazon se félicite de cette opération, soulignant que le studio affiche par ailleurs un calendrier prometteur de sorties comprenant House of Gucci, No Time to Die, Respect, The Addams Family 2, ainsi que le nouveau film de Paul Thomas Anderson.

L'épais catalogue comprend également 17.000 shows et séries, dont The Handmaid's Tale, Fargo et Vikings.

Plus tôt ce mois, le 'New York Times' croyait savoir que le Californien de Cupertino Apple et le géant des médias Comcast avaient aussi étudié ce dossier Metro-Goldwyn-Mayer. Sans citer de sources, le NYT affirmait que les prétendants auraient conclu que MGM valait environ 6 milliards de dollars, nettement moins que les 9 milliards de dollars escomptés par le studio.

Amazon ne semble pas de cet avis. Il s'agit de la deuxième plus grosse acquisition réalisée par le groupe de commerce en ligne, après un rachat de Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017.

Metro-Goldwyn-Mayer, légendaire studio cinématographique de Las Vegas, est surtout connu pour sa franchise 'James Bond', mais détient aussi la chaîne TV payante Epix et conçoit des séries ou shows.

MGM était valorisé 5,5 milliards de dollars dette comprise en décembre. Il s'agit d'un des rares studios d'Hollywood à ne pas encore avoir été absorbé par un conglomérat. Netflix avait discuté avec MGM de l'acquisition de son film de James Bond, 'No Time To Die', en vue d'une diffusion en streaming, mais le prix exigé par le studio avait été jugé prohibitif.

L'actionnaire majoritaire de MGM est le fonds Anchorage Capital, qui a commencé à racheter sa dette en 2010 dans le cadre du plan de faillite consécutif à la crise financière. MGM s'est depuis fortement redressé. Le studio affichait au premier trimestre un bénéfice net de 29 millions de dollars pour des revenus de 403 millions.