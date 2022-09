Amazon s'offre Cloostermans

(Boursier.com) — Amazon .com, le colosse américain du commerce en ligne, a signé un accord pour acquérir Cloostermans, dans des conditions non divulguées. Cloostermans conçoit et fabrique des solutions "mécatroniques", une technologie de pointe utilisée dans les opérations d'Amazon pour aider à déplacer et à empiler des palettes et des bacs lourds ou à emballer des produits ensemble pour la livraison aux clients.