Amazon s'offre 11 Boeing !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon , le colosse américain du e-commerce, passe à la vitesse supérieure et vient de confirmer hier mardi sa première acquisition aérienne destinée à sa flotte 'maison'. Amazon Air s'offre donc un niveau additionnel de contrôle sur son réseau en achetant désormais les appareils de sa flotte, afin d'honorer les engagements de service sur les livraisons ultra-rapides. Amazon a acheté ainsi 11 Boeing 767-300, sept auprès de l'Américain Delta Air Lines et quatre auprès de du Canadien WestJet, tirant profit de la crise sectorielle. Les appareils seront opérés par des transporteurs tiers. Amazon ajoute que les appareils de WestJet seront convertis à la configuration cargo requise et intégrés au réseau Amazon Air cette année. Les anciens appareils de Delta entreront quant à eux en service l'année prochaine.

"Notre objectif est de continuer à livrer nos clients à travers les États-Unis comme ils l'attendent d'Amazon, et l'achat de nos propres avions est la prochaine étape naturelle vers cet objectif", ajoute Sarah Rhoads, vice-présidente d'Amazon Global Air.