Amazon s'allie à Just Eat aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Just Eat Takeaway.com et Amazon ont scellé un accord commercial pour les États-Unis. En outre, le leader du commerce en ligne a accepté de prendre une participation au capital de l'activité Grubhub de Just Eat. À partir d'aujourd'hui, les membres Amazon Prime aux États-Unis peuvent souscrire à un abonnement gratuit d'un an à Grubhub+ et accéder à des frais de livraison illimités à 0$ auprès de centaines de milliers de restaurants sur Grubhub tout au long de l'année. En plus de la livraison à 0$ sur les commandes éligibles, les membres Grubhub+ ont accès à des avantages et des récompenses réservés aux membres. L'accord devrait étendre l'adhésion à Grubhub+, tout en ayant un impact neutre sur les bénéfices et les flux de trésorerie de Grubhub en 2022, et être relutif sur les bénéfices et les flux de trésorerie de Grubhub à partir de 2023.

L'accord commercial se renouvelle automatiquement chaque année sauf résiliation par Amazon ou Grubhub conformément aux dispositions de l'accord commercial. En vertu de cet accord, une filiale d'Amazon recevra des bons de souscription portant sur 2% des actions ordinaires entièrement diluées de Grubhub. Amazon recevra également des bons de souscription portant sur une part allant jusqu'à 13% supplémentaires des actions ordinaires entièrement diluées de Grubhub, dont l'acquisition est soumise à la satisfaction de certaines conditions de performance, principalement le nombre de nouveaux consommateurs livrés par le biais de l'accord commercial. Dans certaines circonstances, les bons de souscription peuvent être acquis de manière accélérée, en totalité ou en partie. Les bons de souscription acquis peuvent, dans certains scénarios, être réglés en espèces ou en actions de la Société.

Les actifs bruts de Grubhub au 31 décembre étaient de 6,52 milliards d'euros et la perte avant impôt pour les 12 mois se terminant le 31 décembre était de 403 millions d'euros. La société, avec ses conseillers, continue d'explorer activement la vente partielle ou totale de Grubhub. Il ne peut y avoir aucune certitude qu'un accord avec d'autres parties concernant Grubhub sera conclu ou sur le calendrier ou les conditions de tels accords. Just Eat, spécialiste de la livraison de repas, avait annoncé en avril son intention de céder sa filiale américaine Grubhub, sous la pression d'actionnaires mécontents.