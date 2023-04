Amazon : résultats meilleurs que prévu mais la division cloud inquiète

(Boursier.com) — Les Gafam poursuivent leur sans faute à Wall Street. Quoique... Sur le gril hier soir, Amazon a dévoilé des comptes supérieurs aux attentes du marché, tout en exprimant une certaine prudence pour ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud") avec le recul des dépenses des consommateurs. Si le titre a dans un premier temps bien réagi à ces annonces, le directeur financier d'Amazon, Brian Olsavsky, a jeté un froid un peu plus tard dans la soirée en affirmant que les clients d'AWS poursuivaient l'"optimisation" de leurs dépenses et a guidé vers un ralentissement notable de la croissance du segment....

La division Amazon Web Services, de longue date une source importante de revenus, a d'ailleurs déjà vu sa croissance ralentir au premier trimestre, à 15,8% (+37% au quatrième trimestre), les entreprises ayant réduit leurs dépenses dans un contexte de craintes d'une récession. AWS est moins rentable qu'il y a un an, ce qui est en partie le résultat des remises que l'entreprise a offertes aux clients en échange de contrats à plus long terme, a par ailleurs déclaré Brian Olsavsky.

Le plus grand détaillant en ligne et fournisseur de cloud computing au monde travaille depuis plus d'un an pour rationaliser ses activités afin de s'adapter au ralentissement de la croissance des achats en ligne et de sa division Amazon Web Services. L'entreprise est engagée dans un plan de réduction d'effectif touchant 27.000 personnes, le plus important plan de rationalisation de son histoire.

Sur les trois premiers mois de l'année, le géant américain a dégagé un bénéfice net de 3,17 milliards de dollars soit un bpa de 30 cents, contre une perte de 3,84 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus était logé à 21 cents. Les ventes nettes ont atteint 127,36 milliards de dollars (+9,4%), contre 124,7 Mds$ de consensus. Ces résultats suggèrent que les efforts de l'entreprise pour réduire ses coûts commencent à porter leurs fruits. Les charges d'exploitation ont augmenté de 8,7% au cours du trimestre, le rythme le plus lent depuis au moins une décennie.

Le management vise sur le trimestre en cours des ventes comprises entre 127 milliards et 133 milliards de dollars, et un bénéfice d'exploitation de 2 à 5,5 milliards de dollars. Une guidance globalement conforme aux attentes du marché.