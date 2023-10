Amazon rassure Wall Street avec son discours sur l'IA... et de gros bénéfices

(Boursier.com) — Amazon a dévoilé hier soir des ventes du troisième trimestre et des bénéfices supérieurs aux anticipations de marché. Le titre grimpait après bourse à Wall Street, malgré une relative déception sur les revenus cloud, un peu moins dynamiques qu'attendu. Le géant américain du commerce en ligne a annoncé une progression de 13% de son chiffre d'affaires trimestriel à 143,1 milliards de dollars, contre un consensus de 141,4 milliards. AWS a affiché sur cette période de juillet à septembre un chiffre d'affaires de 23,1 milliards de dollars, proche des anticipations de marché. Andy Jassy, directeur général de l'affaire, a précisé que la croissance d'AWS continuait de se stabiliser. Amazon a tenu par ailleurs à souligner le succès de son Prime Day de promotions. Le bénéfice net trimestriel s'est envolé à 9,9 milliards de dollars, contre 2,9 milliards un an plus tôt, le groupe ayant tranché dans les coûts en réduisant fortement ses effectifs. Le bénéfice par action a été de 94 cents contre 58 cents de consensus. La marge opérationnelle s'est établie à 7,8%, très nettement au-dessus des attentes (5,5%).

Pour le trimestre entamé, Amazon table sur des revenus allant de 160 à 167 milliards de dollars, contre 166,6 milliards de consensus. Le thème de l'intelligence artificielle a bien entendu dominé hier soir. Le DG Andy Jassy a déclaré que l'IA représentait une opportunité valant des dizaines de milliards pour l'activité cloud Amazon Web Services, qui a lancé cette année Bedrock AI, un service rationalisant le développement de grands modèles de langage. "Notre activité d'IA générative se développe très, très rapidement", a assuré Jassy. Rappelons également qu'Amazon a investi récemment 1,25 milliard de dollars dans Anthropic, un concurrent d'Open AI, créateur de ChatGPT. Dans le cadre de cet accord, Anthropic utilisera la technologie AWS et mettra ses outils à la disposition des clients cloud. L'investissement pourrait atteindre 4 milliards de dollars à terme. L'IA pourrait donc fournir la poussée de croissance recherchée par AWS... C'est du moins ce qu'espère le management.

En attendant, les ventes trimestrielles d'AWS ont augmenté de 12% d'une année sur l'autre et le bénéfice d'exploitation de la division est également ressorti en hausse à 7 milliards de dollars (+29%). Ainsi, AWS a affiché une croissance légèrement supérieure à celle du précédent trimestre, tandis que son profit opérationnel a battu... de 1,3 milliard de dollars le consensus.