Amazon Prime Video introduit des publicités

(Boursier.com) — Amazon a comme prévu indiqué qu'Amazon Prime Video allait inclure des publicités limitées à partir de début 2024. Le groupe prévoit de diffuser beaucoup moins de publicités que la télévision classique et les autres fournisseurs de services TV en streaming. Les publicités dans le contenu Prime Video seront introduites aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada début 2024, suivis par la France, l'Italie, l'Espagne, le Mexique et l'Australie plus tard dans l'année. Aucune action n'est requise pour les membres Prime... Le groupe n'apportera pas de modifications en 2024 au prix actuel de l'adhésion Prime, mais proposera une nouvelle option sans publicité pour 2,99$ supplémentaires par mois pour les membres Prime américains, d'autres pays devant suivre à une date ultérieure.