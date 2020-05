Amazon prévoit des pertes, le titre perd 7,6% !

(Boursier.com) — Amazon a vu ses revenus bondir au 1er trimestre 2020 grâce à la crise du Covid-19 qui a boosté le commerce en ligne. Mais ses bénéfices ont reculé de 30%, et le groupe a prévenu qu'il devrait même tomber dans le rouge au 2e trimestre, en raison de la rapide hausse de ses coûts liée à la pandémie.

A Wall Street, le titre Amazon a perdu vendredi 7,6% à la clôture, à 2.286,04$, suite à cet avertissement sur les comptes du trimestre en cours. Le titre gagne encore près de 24% depuis le début de l'année, après avoir atteint des records en avril, soutenu par l'essor du commerce en ligne, de la vidéo en streaming et du cloud computing par ces temps de confinement et de télétravail.

Jusqu'à 1,5 Md$ de perte opérationnelle au 2e trimestre

En détail, le géant américain du e-commerce a publié jeudi soir après la clôture de Wall Street un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars (5,01$ par action), en baisse de 30% par rapport à la même période de 2019 (3,56 Mds$ et 7,09$ par action). Les ventes en revanche ont bondi de 26% pour atteindre 75,5 Mds$ contre 59,7 Mds$ un an plus tôt.

Les analystes tablaient sur un bénéfice par action nettement plus élevé à 6,23$, mais à des revenus inférieurs, autour de 73,7 Mds$.

Pour le 2e trimestre, Amazon dit prévoir une fourchette très large allant d'une perte opérationnelle pouvant atteindre 1,5 Md$, jusqu'à un profit opérationnel de 1,5 Md$... Des prévisions qui ont désarçonné les investisseurs, et qui illustrent la difficulté de se projeter dans l'avenir en raison de la crise du coronavirus. Quoi qu'il en soit, les analystes s'attendaient jusqu'ici à un résultat opérationnel positif de l'ordre de 4 Mds$...

"Si vous êtes actionnaire, je vous conseille de vous asseoir..."

Le directeur général d'Amazon, Jeff Bezos, a indiqué aux investisseurs qu'il s'attendait à dépenser jusqu'à 4 Mds$ sur le trimestre, voire davantage... "Si vous êtes actionnaire d'Amazon, je vous conseille de vous asseoir, parce ce que nous voyons les choses en grand" a prévenu.

"En temps normal, au 2e trimestre, nous attendrions 4 Mds$ ou plus de profit opérationnel. Mais ce ne sont pas des temps normaux. A la place, nous prévoyons de dépenser ces 4 Mds$ et peut-être un peu plus, pour faire face à des coûts liés au Covid-19 afin de livrer des biens à nos clients et de mettre nos salariés en sécurité" face aux risques sanitaires.

Face à la forte demande dans tous ses métiers (e-commerce, cloud computing et vidéo en streaming) Amazon a embauché 175.000 employés supplémentaires depuis deux mois, en mars et avril.