Amazon prêt à racheter Signify Health

(Boursier.com) — Amazon envisagerait une offre pour le rachat de Signify Health, d'après des personnes familières de la question citées par le Wall Street Journal. L'offre potentielle valoriserait le groupe de santé bien plus de 8 milliards de dollars, d'après le WSJ. Bloomberg indique de son côté que UnitedHealth aurait offert plus de 30$ par titre Signify. L'agence cite des personnes ayant connaissance du sujet. L'offre d'UnitedHealth serait ainsi la plus élevée reçue par Signify, juste devant Amazon. CVS Health et Option Care Health auraient aussi fourni des offres inférieures. Les sources de Bloomberg indiquent que le conseil d'administration de Signify doit se réunir pour statuer.