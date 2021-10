Amazon préfère acheter ses sites industriels

(Boursier.com) — Amazon achète de plus en plus ses sites industriels plutôt que de les louer, indique Bisnow. Des sources ont précisé ainsi à Bisnow qu'à mesure qu'il ajustait sa stratégie de distribution, Amazon augmenterait probablement ses achats de propriétés industrielles et de sites de développement, qui ont totalisé au moins 450 millions de dollars au cours de l'année passée. Une source a déclaré à Bisnow qu'Amazon avait indiqué qu'il préférerait posséder ses centres de livraison du dernier kilomètre, ainsi que ses plus grands centres de tri et de distribution. Un développeur industriel a ajouté qu'il s'attendait à ce qu'Amazon vende certains de ses actifs après leur appréciation de valeur, plutôt que de permettre aux développeurs de profiter des avantages de l'augmentation des prix. L'article note que même avec le changement de plans en faveur de l'achat et du développement de sites, Amazon continue de louer beaucoup plus d'espace qu'il n'en possède.