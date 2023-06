Amazon poursuivi par la FTC américaine pour des "tactiques de manipulation"

(Boursier.com) — Amazon , le géant du commerce en ligne, est poursuivi par la FTC américaine à propos de "tactiques de manipulation" visant à inciter les utilisateurs à s'abonner à son service Prime puis à compliquer leur désabonnement. Amazon aurait ainsi dupé des millions de clients, selon l'agence fédérale américaine. La Federal Trade Commission poursuit donc Amazon, alléguant selon le Wall Street Journal que le géant de la vente au détail a travaillé pendant des années pour inscrire des consommateurs sans consentement à Amazon Prime et aurait rendu ensuite difficile l'annulation de leurs abonnements au programme.

L'agence de protection des consommateurs a intenté cette action en justice devant le tribunal fédéral de l'État de Washington, affirmant qu'Amazon manipulerait donc les utilisateurs pour qu'ils s'inscrivent à Prime, où les abonnés américains paient 139$ par an pour la livraison rapide et gratuite, le streaming vidéo et l'accès à 100 millions de chansons. Le processus d'annulation de Prime serait difficile à trouver, nécessitant plusieurs étapes, selon la FTC, qui déclare qu'Amazon aurait qualifié le processus en interne d'"Iliade", d'après le long poème épique d'Homère.