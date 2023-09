Amazon poursuivi par l'autorité américaine de concurrence

(Boursier.com) — Amazon est dans le viseur des autorités américaines. Après quatre ans d'enquête, la Commission fédérale du commerce (FTC) américaine, accompagnée par les procureurs généraux de dix-sept Etats américains, ont déposé plainte devant un tribunal fédéral de Seattle, où se trouve le siège social du géant du commerce en ligne. La FTC estime selon Reuters que les agissements d'Amazon lui permettent d'empêcher les concurrents et les vendeurs de baisser les prix, de dégrader la qualité pour les consommateurs, de faire surpayer les vendeurs, d'étouffer l'innovation et d'empêcher les concurrents de rivaliser de manière équitable... L'autorité américaine demande au tribunal de considérer toute mesure initiale ou permanente, afin de restaurer une concurrence équitable. La possibilité de contraindre Amazon à se séparer d'un ou plusieurs actifs est évoquée. Le principal avocat d'Amazon, cité par l'agence Reuters, a déclaré que les pratiques dénoncées par la FTC avaient en fait "aidé à favoriser la concurrence et l'innovation à travers l'industrie du commerce de détail". L'avocat David Zapolsky juge en effet que cela a permis une sélection élargie, des prix plus bas et des livraisons plus rapides pour les clients d'Amazon ainsi que de meilleures opportunités pour les commerces...

L'avis de la FTC est tout autre. Elle juge que le colosse du e-commerce sanctionne plutôt les vendeurs dont les prix sont inférieurs à ceux pratiqués par le groupe en rendant leurs produits difficiles à trouver sur la plateforme. L'autorité de concurrence accuse aussi le groupe de favoriser la mise en avant de ses propres produits. "Amazon exploite ce pouvoir monopolistique pour nuire à ses clients, à la fois les dizaines de millions de familles qui font leurs achats sur la plateforme et les centaines de milliers de vendeurs qui utilisent Amazon", a asséné Lina Khan, patronne de la FTC, qui a déjà écrit lorsqu'elle étudiait à Yale sur la domination d'Amazon et prône une régulation plus dure des Gafa. Reuters relève que cette action de la FTC contre Amazon intervient alors que s'est ouvert ce mois à Washington un procès contre Google, accusé d'avoir contourné les règles en matière de concurrence pour s'assurer un quasi-monopole sur les recherches en ligne.