Amazon pourrait bientôt diffuser la Formule 1

(Boursier.com) — La Formule 1 bientôt sur Amazon ? Selon le 'Financial Times', le géant américain est en pourparlers avec le groupe qui gère les courses automobiles les plus suivies au monde afin de diffuser sur sa plateforme plusieurs Grand Prix. "Ils sont un partenaire potentiel incroyablement important et une opportunité pour nous de développer et de faire croître notre activité", a déclaré au FT Chase Carey, le patron de la F1.