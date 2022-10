Amazon plonge à Wall Street après des résultats décevants

(Boursier.com) — Amazon dévissait de 13% hier soir, après bourse à Wall Street. Le géant américain du commerce en ligne a pourtant battu le consensus de profit sur le trimestre clos, mais ses revenus ressortent inférieurs aux attentes, et les perspectives pour la cruciale saison des fêtes ressortent plus que prudentes. Le groupe de Seattle table sur la plus faible croissance de son histoire pour la saison des fêtes, envisageant une progression de l'activité allant de 2 à 8%, dans un contexte économique pesant sur les dépenses des consommateurs. Les revenus sur la période sont attendus ainsi entre 140 et 148 milliards de dollars, contre 155 milliards de consensus.

En outre, la division cloud Amazon Web Services et l'unité publicitaire d'Amazon ont affiché sur le troisième trimestre des croissances décevantes en comparaison du rythme habituel. Les ventes d'AWS ont progressé de 27% à 20,5 milliards de dollars, contre 21 milliards de consensus. L'unité publicitaire a réalisé des revenus de 9,5 milliards en augmentation de 25%. Les revenus de magasin en ligne se sont appréciés enfin de 7,1% à 53,5 milliards pour le troisième trimestre.

Après deux trimestres de pertes, reflétant le déclin de valorisation des 17% de participation dans le constructeur automobile Rivian, Amazon est cependant parvenu à renouer avec les profits, réalisant un bénéfice trimestriel de 2,9 milliards de dollars contre 2,2 milliards de consensus. Sur cette période close fin septembre, les revenus totaux ont augmenté de 15% à 127,1 milliards de dollars, contre 127,6 milliards de consensus. Le bénéfice par action a représenté 28 cents, contre 31 cents un an plus tôt.

Amazon estime que les effets de change, essentiellement le renforcement du dollar, ont réduit les revenus de 5 milliards de dollars sur le trimestre. L'impact devrait se poursuivre sur le quatrième trimestre. Par ailleurs, alors que le directeur général du groupe Andy Jassy s'est engagé à réduire les coûts, les dépenses ont encore augmenté de 18% à 125 milliards sur le trimestre clos, plus rapidement que les revenus, et le nombre d'employés à temps plein ou partiel a progressé de 5% à plus de 1,54 million. Jassy entend désormais "équilibrer les investissements", sans compromettre les paris stratégiques clés de long terme.