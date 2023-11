Amazon peut-il ridiculiser ChatGPT ?

(Boursier.com) — Amazon investirait massivement dans le développement d'un modèle d'intelligence artificielle, ont indiqué à l'agence Reuters deux sources ayant connaissance de la question. Le modèle au nom de code 'Olympus' compterait 2.000 milliards de paramètres, deux fois plus que les modèles GPT-4 de la startup OpenAI soutenue par Microsoft. Cela pourrait faire d'Olympus "l'un des plus grands modèles d'IA", à en croire Reuters. Le modèle GPT-4 d'OpenAI, référence dans ce domaine, aurait en effet 1.000 milliards de paramètres. Les sources de Reuters ont choisi de demeurer anonymes, les détails du projet n'étant pas publics. 'The Information' avait déjà évoqué ce projet hier.

Selon Reuters, l'équipe dédiée serait dirigée par l'ancien responsable d'Alexa, Rohit Prasad, en lien direct avec le CEO d'Amazon, Andy Jassy. Prasad, SVP et responsable scientifique de l'"intelligence artificielle générale" chez Amazon, aurait fait appel à des chercheurs qui travaillaient sur Alexa AI et à l'équipe scientifique du groupe pour travailler sur des modèles d'entraînement, réunissant ainsi les efforts d'IA dans l'ensemble de l'entreprise avec des ressources dédiées. Reuters précise par ailleurs qu'Amazon a déjà formé des modèles plus petits tels que Titan et s'est aussi associé à des startups spécialisées de l'IA telles qu'Anthropic et AI21 Labs, afin d'enrichir Amazon Web Services (AWS). Amazon juge que le fait d'avoir des modèles internes pourrait rendre ses offres plus attractives sur AWS. Il n'y aurait cependant pas de calendrier précis pour le lancement du nouveau modèle.