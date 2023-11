Amazon : nouvelles réductions d'effectifs

(Boursier.com) — Amazon a supprimé environ 180 postes au sein de sa division jeux, selon un courriel interne dont l'agence Reuters a pris connaissance. Il s'agit au moins de la seconde vague de suppressions d'emplois en moins d'une semaine chez le détaillant en ligne dans le cadre d'une restructuration plus large, ajoute Reuters. "Après notre restructuration initiale en avril, il est devenu évident que nous devions concentrer encore plus nos ressources sur les domaines en croissance et disposant du plus fort potentiel pour faire progresser notre activité", a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games, dans le fameux courriel. Amazon aurait commencé à informer ses employés hier matin que leurs postes avaient été supprimés. Amazon aurait également commencé la semaine dernière à supprimer des emplois dans sa division de musique en streaming et de podcasts, ont déclaré des sources de Reuters proches de la question. Le groupe aurait enfin supprimé un petit nombre d'emplois dans son unité de ressources humaines connue sous le nom de People Experience and Technology.

La division jeux propose des versions téléchargeables de nombreux jeux vidéo, selon une rotation mensuelle, ainsi que certaines chaînes Twitch et d'autres services, détaille Reuters. Le groupe resterait toutefois concentré sur le développement et la publication de jeux tels que 'Blue Protocol' et sur les jeux gratuits proposés au sein de Prime Gaming.