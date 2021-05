Amazon muscle son activité

(Boursier.com) — Amazon , géant américain du e-commerce, entend créer 10.000 nouveaux emplois permanents au Royaume-Uni cette année, ce qui porterait ses effectifs locaux à plus de 55.000 personnes. Les nouveaux postes seront répartis entre les bureaux, Amazon Web Services (AWS) et le réseau de distribution. Par ailleurs, le groupe, qui reste l'un des grands bénéficiaires de la pandémie en termes d'activité, va recruter 75.000 personnes en Amérique du Nord (USA et Canada). Le groupe de Jeff Bezos propose un salaire horaire moyen d'embauche de plus de 17$ et une prime potentielle allant jusqu'à 1000$ avec un bonus de 100$ aux personnes vaccinées.