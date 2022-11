Amazon : les licenciements massifs ont débuté

(Boursier.com) — Amazon , le géant américain du commerce en ligne, a commencé à licencier massivement, selon plusieurs médias. CNBC précise que le groupe coupe donc bien dans ses effectifs, les mesures affectant en particulier l'unité de l'assistant vocal Alexa et la division de cloud gaming. Andy Jassy, patron du groupe, réagit agressivement face au ralentissement économique. Le groupe avait auparavant annoncé un gel des embauches, mais passerait désormais à des actions plus vigoureuses pour redresser sa rentabilité. Les employés de plusieurs divisions ont reçu des notifications, notamment chez Alexa et Luna. CNBC cite, comme ses confrères, des messages nombreux d'employés d'Amazon sur les réseaux sociaux et en particulier LinkedIn, alors que le groupe n'a pas fait d'annonce officielle. Le New York Times avait rapporté lundi qu'Amazon entendait supprimer environ 10.000 postes, dans le retail, les appareils et les ressources humaines. Les coupes sont mises en place par les équipes individuelles. CNBC, citant des personnes familières de la question, ajoute que l'absence de communication officielle du groupe hier a créé une frustration chez les employés.

Amazon avait pratiquement doublé ses effectifs entre la fin de l'année 2019 et fin 2021, de 798.000 à 1,6 million de personnes, relève CNBC... Notons tout de même que le groupe entendrait toujours recruter 150.000 employés pour la saison des fêtes de fin d'année, soit un recrutement saisonnier comparable au niveau de l'an dernier.