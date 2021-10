Amazon : les jeux vidéo pourraient devenir la première catégorie dans le divertissement

(Boursier.com) — Amazon se montre désormais ambitieux dans les jeux vidéo. Le CEO du groupe, Andy Jassy, a indiqué lors d'une conférence technologique que les jeux vidéo pourraient bien devenir sur le long terme la plus importante catégorie du groupe dans le divertissement. Jassy s'est félicité par ailleurs du succès du jeu de rôle en ligne 'New World' développé par Amazon Game Studios et sorti le mois dernier. Il évoque un très bon lancement du jeu, qui afficherait déjà plusieurs millions de joueurs actifs quotidiens. Le patron d'Amazon reconnaît le parcours difficile du groupe sur le segment, alors qu'il tente pendant plusieurs années de faire une incursion dans les jeux vidéo. Jassy affirme qu'il en faut quelques-uns avant de trouver un succès, mais que l'entreprise n'a pas perdu sa détermination, alors que certains se demandent pourquoi Amazon sait tout bâtir sauf des jeux.