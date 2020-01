Amazon : le titre flambe après les comptes de fin d'année 2019 !

Amazon : le titre flambe après les comptes de fin d'année 2019 !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon a pulvérisé les attentes du marchés en annonçant jeudi soir des bénéfices et des ventes bien supérieurs aux prévisions des analystes pour le 4e trimestre 2019. A Wall Street, le cours de Bourse du géant du ecommerce a immédiatement flambé de plus de 12% dans les échanges électroniques après la clôture, faisant potentiellement franchir la barre des 1.000 milliards de dollars à la capitalisation boursière d'Amazon. Seuls Apple (1.420 Mds$), Microsoft (1.320 Mds$) et Alphabet (1.000 Mds$) évoluent actuellement au-dessus de ce seuil symbolique à Wall Street.

Ce vendredi, avant l'ouverture, les échanges électroniques suggéraient une ouverture du titre Amazon en hausse de l'ordre de 9%, ce qui placerait la capitalisation d'Amazon juste au-dessus des 1.000 Mds$.

Le bénéfice net du groupe a atteint 3,3 milliards de dollars au 4e trimestre, soit 6,47$ par action contre 6,04$ un an plus tôt, et seulement 4,04$ prévus par le consensus du cabinet Factset.

Sur le trimestre incluant les ventes des fêtes de fin d'année, les revenus d'Amazon ont totalisé 87,4 Mds$ en hausse de 21% par rapport aux 72,38 Mds$ affichés pendant la même période de 2018. Les marchés tablaient sur des revenus de 86,03 Mds$.

La livraison en un jour a dopé les ventes

Le groupe a d'autant plus surpris la communauté financière qu'il avait déçu les marchés il y a trois mois en fixant des objectifs jugés conservateurs pour le 4e trimestre. Au 3e trimestre, Amazon avait aussi déçu en affichant le premier recul de ses profits trimestriels depuis plus de deux ans.

Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, s'est félicité dans le communiqué de l'essor du service Amazon Prime. "Plus de personnes ont rejoint Prime au 4e trimestre que jamais auparavant, portant le nombre de membres Prime à plus de 150 millions dans le monde", a-t-il précisé. "Nous avons accéléré les livraisons - le nombre de colis livrés gratuitement le jour même ou en un jour ouvré aux Etats-Unis a plus que quadruplé au 4e trimsetre par rapport à la même période de l'an dernier" a ajouté le directeur général.

Le "cloud" reste le principal générateur de profit

Dans le détail, les revenus de l'ecommerce aux Etats-Unis ont atteint 53,67 Mds$ et dégagé un résultat opérationnel de 1,9 Md$, tandis qu'à l'international, les revenus ont atteint 23,81 Mds$ pour une perte opérationnelle de 617 millions de dollars.

Les revenus de la branche de services "cloud", Amazon Web Services (AWS), se sont élevées à 9,95 Mds$ (+34%), mais cette activité a engendré un résultat opérationnel de 2,6 Mds$ (+19%), ce qui représente 67% de la totalité du résultat opérationnel du groupe.

Pour le premier trimestre 2020 en cours, Amazon prévoit des ventes de 69 à 73 Mds$ et un résultat opérationnel de 3 à 4 Mds$. Les analystes attendaient en moyenne un Rop de 4,04 Mds$ pour un revenu de 71,63 Mds$.