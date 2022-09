Amazon : 'Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir' bat tous les records

(Boursier.com) — Amazon a annoncé que sa série 'Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir' avait attiré plus de 25 millions de téléspectateurs dans le monde dès son premier jour, battant tous les records précédents, et marquant la plus grande première de l'histoire de Prime Video. La série a été lancée exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. Jennifer Salke, responsable d'Amazon Studios, a déclaré : "Il est en quelque sorte approprié que les histoires de Tolkien - parmi les plus populaires de tous les temps, et ce que beaucoup considèrent comme la véritable origine du genre fantastique - nous aient conduits à ce moment de fierté. Je suis très reconnaissante à Tolkien Estate - et à nos showrunners J.D. Payne et Patrick McKay, le producteur exécutif Lindsey Weber, les acteurs et l'équipe - pour leurs efforts de collaboration inlassables et leur énergie créative sans bornes. Et ce sont les dizaines de millions de fans qui regardent - clairement aussi passionnés par la Terre du Milieu que nous - qui sont notre véritable mesure du succès".

Les épisodes du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir seront proposés chaque semaine jusqu'au final de la saison du 14 octobre sur Prime Video.