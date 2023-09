Amazon lance une nouvelle technologie open source, "CHALET"

(Boursier.com) — Amazon lance ce jour une nouvelle technologie open source, appelée CHALET, qui a pour but d'aider le secteur privé, les pouvoirs publics, les opérateurs de réseaux électriques et les collectivités locales à identifier les futurs lieux de construction de bornes de recharge électrique pour poids lourds. Le repérage de ces emplacements stratégiques est l'un des enjeux les plus pressants auxquels fait face le secteur des transports dans sa démarche de décarbonation, et des outils tels que CHALET pourraient contribuer à accélérer la décarbonation de la logistique en Europe.

CHALET (Charging Location for Electric Trucks) relève le défi en permettant aux opérateurs de transport et de logistique de proposer des lieux et des itinéraires précis pour leur réseau de distribution, ainsi que des facteurs donnés comme la batterie du véhicule, l'autonomie et le temps de trajet. CHALET tient compte de tous ces critères pour générer une liste d'emplacements optimaux pour l'installation de bornes de recharge, classés par ordre de priorité. Amazon a mis 18 mois à développer CHALET et met à présent le code source de l'outil à disposition de tous les acteurs du secteur qui voudraient l'utiliser.

La Sustainable Freight Buyers Alliance (SFBA) est un regroupement indépendant d'acheteurs de fret qui oeuvre, avec ses membres et ses partenaires, à l'accélération de la décarbonation du fret, notamment par l'adoption de poids lourds électriques. La SFBA utilise actuellement CHALET pour établir une carte des implantations prioritaires d'infrastructures de recharge d'après les données fournies par les professionnels du secteur, qui sont invités à y participer en utilisant eux-mêmes l'outil. Plus les prestataires de transport et de logistique seront nombreux à y indiquer leurs critères, mieux la carte reflétera leurs besoins. Cette carte contribuera à l'élaboration de recommandations stratégiques à l'intention de la filière et des pouvoirs publics en matière d'investissements ciblés dans les infrastructures publiques de recharge.

Les transports représentent 22% des émissions totales de gaz à effet de serre de l'Union européenne. L'électrification est l'une des solutions les plus prometteuses pour décarboner les émissions des transports, mais les infrastructures publiques de recharge électrique sont insuffisantes pour répondre à la demande des véhicules des secteurs public et privé. L'un des principaux enjeux du développement de ces infrastructures est d'identifier les sites les mieux placés pour optimiser leur utilisation par les acteurs publics comme privés et répondre aux besoins sur les itinéraires logistiques intercontinentaux les plus fréquentés.

L'outil est accueilli favorablement par d'autres fédérations professionnelles, dont Eurelectric, qui encourage ses membres à participer pour rendre compte avec la meilleure précision possible des besoins réels de la filière. Toutes les informations propres aux entreprises sont anonymes et restent confidentielles. Pour en savoir plus, le code en libre accès est disponible sur GitHub, sous le nom de dépôt "chalet-charging-location-for-electric-trucks".

" L'électrification du kilomètre intermédiaire en Europe ne progressera pas tant qu'une infrastructure de recharge performante et pratique n'aura pas été mise en place. Nos équipes ont mis au point un outil performant, basé sur des données scientifiques, et rendent le code accessible à tous afin d'aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à prendre des décisions plus stratégiques en matière d'électrification", a déclaré Andreas Marschner, vice-président des services de transport chez Amazon.

"Pour pouvoir accélérer l'adoption des poids lourds électriques, des outils tels que CHALET sont essentiels à une véritable décarbonation de notre filière. Nous demandons aux professionnels de compléter l'outil afin de pouvoir cartographier leurs besoins. En effet, l'identification des lieux d'installation d'infrastructures de recharge jouera un rôle majeur dans la réduction des émissions", déclare Rik Arends, directeur de la Sustainable Freight Buyers Alliance du Smart Freight Centre.

"Face à l'essor considérable de l'adoption des véhicules électriques en Europe, la poursuite du développement d'infrastructures de recharge est extrêmement prometteuse pour favoriser la décarbonation à grande échelle du secteur des transports. Afin de répondre à la demande croissante de bornes de recharge, les opérateurs d'énergie et les pouvoirs publics pourront s'appuyer sur les contributions et l'avis des exploitants de flottes de véhicules pour repérer les sites les plus adaptés à de futures infrastructures de recharge. L'outil CHALET développé par Amazon est donc intéressant à cet égard", déclare Kristian Ruby, secrétaire général d'Eurelectric.

"Logistics UK défend l'idée d'un réseau logistique national soutenu par l'infrastructure énergétique nécessaire à l'ensemble des moyens de transport de fret. Notre organisation accueille donc favorablement cette nouvelle technologie et encourage les membres de Logistics UK à l'utiliser", déclare David Wells, directeur général de Logistics UK. Il ajoute : "CHALET pourrait être le moyen pour les pouvoirs publics de prendre les bonnes décisions en matière d'aménagement et d'énergie et de réaliser, à un rythme soutenu, les investissements nécessaires à une logistique neutre en carbone, avec la meilleure rentabilité possible pour les clients du secteur logistique et l'économie dans son ensemble. Idéalement, les données fournies par cet outil serviront aussi à prendre des décisions importantes concernant les conditions de travail des chauffeurs, et notamment les installations sur les aires de repos."

CHALET est la solution la plus récente proposée par Amazon dans le cadre de sa démarche d'électrification, l'entreprise poursuivant par ailleurs l'expansion de sa flotte de véhicules zéro émission et ses efforts pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2040. En 2022, Amazon a commencé à déployer ses premiers poids lourds de 40 tonnes 100 % électriques en Europe et au Royaume-Uni. L'entreprise a également fait part de son intention d'investir plus d'un milliard d'euros dans les cinq prochaines années pour poursuivre l'électrification et la décarbonation de son réseau de transport en Europe. Grâce à cet investissement, Amazon va plus que doubler sa flotte de véhicules sur le continent, notamment par la hausse du nombre de poids lourds et d'utilitaires de livraison électriques et la mise en place des infrastructures de recharge nécessaires à leur fonctionnement.

Amazon est par ailleurs favorable à un cadre réglementaire européen ambitieux pour la décarbonation des poids lourds, notamment des normes de CO2 plus strictes pour ces véhicules, qui porterait les objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les nouveaux poids lourds dans l'Union européenne à 50% minimum d'ici à 2030 et à 90% d'ici à 2040. L'entreprise soutient également les efforts en faveur du développement massif d'infrastructures de recharge électrique dans toute l'Union. En tant que premier signataire de The Climate Pledge, Amazon s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, avec dix ans d'avance sur l'objectif de l'Accord de Paris.