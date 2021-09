Amazon lance ses propres télévisions

(Boursier.com) — Amazon va comme attendu lancer dès le mois prochain ses propres télévisions aux Etats-Unis. Le groupe de Jeff Bezos a annoncé hier une toute nouvelle gamme d'appareils Fire TV avec les premiers téléviseurs intelligents 'construits par Amazon', les téléviseurs intelligents Amazon Fire TV Omni Series et 4-Series, et le tout nouveau Fire TV Stick 4K Max. "Nous avons repensé ce qu'un téléviseur peut faire en le construisant avec deux de nos expériences les plus populaires au coeur - la puissance intelligente toujours disponible d'Alexa en champ lointain et l'approche de contenu de Fire TV en matière de divertissement", a déclaré Daniel Rausch, vice-président d'Amazon pour les appareils et services de divertissement. "Nos nouveaux téléviseurs intelligents Fire TV Omni Series, avec un accès mains libres à Alexa, rendent le contrôle de votre téléviseur plus rapide, plus simple et plus naturel".

Les TV Amazon Fire TV Omni Series seront proposées à partir de 409,99$. Les téléviseurs seront disponibles dans les tailles de modèle 43", 50", 55", 65" et 75", avec une résolution 4K Ultra HD (UHD), ainsi qu'une prise HDR10, HLG et Dolby Digital Plus. Les modèles 65" et 75" sont dotés d'un cadre fin qui s'intègre à la décoration intérieure et d'une prise supplémentaire de Dolby Vision.

La Fire TV Omni Series sera disponible en 43" (409,99$), 50" (509,99$) et 55" (559,99$). La Fire TV Omni avec Dolby Vision sera disponible en 65" (829,99$) et 75" (1.099,99$). La Fire TV 4 sera disponible en 43" (369,99$), 50" (469,99$) et 55" (519,99$). Tous les téléviseurs seront disponibles le mois prochain aux États-Unis, exclusivement sur Amazon et Best Buy. Le Fire TV Stick 4K Max sera disponible aux États-Unis pour 54,99$.

Selon Business Insider, l'Américain collabore sur ce sujet avec le Chinois TCL, qui concevra et fabriquera le produit pour le compte d'Amazon. Ce dernier ajoutera donc sa marque et son software. Une conception interne ultérieure serait programmée.