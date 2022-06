Amazon : la FTC réorganise son enquête

(Boursier.com) — La Federal Trade Commission américaine réorganiserait son enquête antitrust sur le géant du commerce en ligne Amazon, croit savoir l'agence Bloomberg. Citant des personnes familières de l'enquête, l'article rapporte que sous la nouvelle présidente de la FTC, Lina Khan, l'équipe d'enquête a été réorganisée, le 'professeur antitrust' et ancien procureur du ministère de la Justice John Newman prenant en charge l'affaire, et des témoins potentiels étant réinterrogés sur l'acquisition des studios MGM par Amazon et son impact sur Amazon Prime. Les sources notent qu'auparavant, la FTC avait choisi de donner la priorité à une enquête antitrust sur Facebook, avec seulement deux avocats affectés à l'enquête Amazon.