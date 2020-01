Amazon : Jeff Bezos veut défendre la planète Terre

Amazon : Jeff Bezos veut défendre la planète Terre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jeff Bezos veut défendre la planète Terre. Parlant lors d'un sommet sur les petites et moyennes entreprises organisé à New Delhi, en Inde, le patron d'Amazon a décrit le changement climatique comme un gros problème et a rappelé que la Terre est "une planète finie".

"Vous pouvez remonter 10 ou 20 ans en arrière et il y avait des gens qui ne reconnaissaient pas que le changement climatique était réel... Quiconque aujourd'hui ne reconnaît pas que le changement climatique est réel - que nous, les humains, affectons cette planète de manière très importante et dangereuse - ces gens ne sont pas raisonnables", a déclaré l'homme le plus riche du monde selon des propos repris par CNBC. "C'est un gros problème et il faudra prendre des mesures collectives dans le monde entier si nous voulons progresser dans ce domaine ", a-t-il ajouté.

Amazon a dévoilé l'année dernière son "engagement climatique", qui vise à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris 10 ans plus tôt que prévu. Le géant du e-commerce s'est par ailleurs engagé à utiliser de l'électricité renouvelable à 100% d'ici 2030.