Amazon : Jeff Bezos vaut 210 milliards de dollars !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, vaut désormais plus de 210 milliards de dollars, selon la dernière mesure actualisée 'en temps réel' de Forbes. L'homme qui avait fondé son groupe de e-commerce quasiment à cette date en 1994 dans son garage de Seattle, vient de laisser la direction opérationnelle à son plus fidèle lieutenant. Amazon, qui a prospéré durant la pandémie du fait de l'expansion accélérée du commerce en ligne, a bénéficié hier encore d'un effet d'annonce favorable avec l'abandon du contrat de défense JEDI par les USA, accusés d'avoir injustement favorisé Microsoft sur ce dossier durant l'ère Trump.

L'essentiel de la fortune de Bezos vient de sa participation dans Amazon. Le milliardaire et son ex-épouse MacKenzie avaient divorcé en 2019, Bezos lui laissant au passage un quart de ses 16% d'Amazon. L'homme d'affaires détient également le Washington Post et Blue Origin, sa compagnie aérospatiale de tourisme avec laquelle il voyagera d'ailleurs pour la première fois dans l'espace le 20 juillet avec son frère... A Wall Street, Amazon capitalise désormais environ 1.850 milliards de dollars.

Bezos prend un peu de recul chez Amazon, puisqu'il laisse son poste de directeur général du colosse du e-commerce à Andy Jassy. Ce dernier devra notamment gérer la lourde campagne antitrust contre le groupe. Le nouveau CEO bénéficiera de 61.000 titres valorisés plus de 200 millions de dollars. Jassy, 53 ans, prend ainsi la tête d'Amazon sur le plan opérationnel, alors que Bezos demeure président exécutif. Andy Jassy avait été embauché par Amazon en 1997 et avait été rapidement repéré par Bezos. Il dirigeait l'activité de cloud computing du groupe, Amazon Web Services, depuis 2006.

Le Pentagone a annoncé hier mardi qu'il annulait JEDI (Joint Entreprise Defense Infrastructure), le contrat géant estimé à de 10 milliards de dollars pour bâtir ses infrastructures "cloud" (informatique dématérialisé), et qui avait été attribué à Microsoft en 2019. A Wall Street mardi, le titre Amazon bondissait de 4,7%, terminant sur un nouveau record à 3.675,74$, après ce coup de théâtre, tandis que celui de Microsoft finissait stable à 277,66$.

Ce "contrat du siècle" faisait l'objet d'une bataille juridique entre Microsoft, qui avait décroché le contrat en octobre 2019, et Amazon Web Services (AWS), la filiale cloud d'Amazon qui avait contesté cette décision, prise sous la présidence de Donald Trump. En février 2020, peu avant la crise du Covid-19, la justice avait suspendu le contrat à la demande d'Amazon qui estimait avoir été écarté pour des raisons politiques, en raison de la vive inimitié existant entre son patron Jeff Bezos et Donald Trump.

Le ministère américain de la Défense a donc annoncé mardi l'annulation du "deal", qui fera l'objet d'un nouvel appel d'offre multifournisseur. Un porte parole cité par un communiqué a expliqué qu'"avec l'évolution de l'environnement technologique, il est devenu clair que ce contrat (...), qui a longtemps été retardé, ne répond plus aux exigences pour combler les lacunes en matière de capacités" du Pentagone. Les besoins de modernisation et de transformation numériques du Pentagone restant intacts, le porte-parole a annoncé qu'un nouvel appel d'offres sera lancé sur un principe de multicloud. Microsoft et AWS sont invités à y participer, ces deux groupes étant actuellement "les seuls capables de répondre à ses besoins".

Le ministère suggère donc que le futur contrat sera partagé entre les deux géants du "cloud", voire d'autres acteurs du secteur. Le Pentagone va "poursuivre ses études de marché pour déterminer si d'autres fournisseurs basés aux Etats-Unis" pourraient également remplir ses exigences, a-t-il précisé.

Amazon, géant du commerce en ligne, est aussi le leader mondial du "cloud computing" (informatique dématérialisée), dont il détient environ 30% des parts de marché mondial, contre 19% pour Microsoft et 7% pour Google (Alphabet).