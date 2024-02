Amazon : Jeff Bezos cède pour 4 milliards de dollars de titres en quatre jours

(Boursier.com) — Amazon reste surveillé à Wall Street, alors que son fondateur Jeff Bezos a déclaré la cession de près de 24 millions de titres du géant du commerce en ligne les 7, 8, 9 et 12 février, ce qui représente un montant de plus de 4 milliards de dollars. Bezos avait auparavant déclaré à la Securities & Exchange Commission, gendarme américain des marchés financiers, son intention de céder 50 millions de titres Amazon additionnels d'une valeur estimée de plus de 8 milliards de dollars. Quelques jours seulement après avoir dévoilé ce plan, Bezos a donc déjà vendu près de la moitié des titres considérés, en quatre séances seulement. Le deuxième homme le plus riche au monde n'avait plus cédé de titres Amazon depuis 2021.