Amazon : Jeff Bezos cède pour 2 milliards de dollars d'actions

(Boursier.com) — Amazon demeure surveillé à Wall Street ce lundi, alors que son fondateur Jeff Bezos a déclaré la cession de près de 12 millions de titres du géant du commerce en ligne les 7 et 8 février, ce qui représente un montant de plus de 2 milliards de dollars. La vente d'actions a été opérée en cinq blocs d'un à 3,2 millions de titres. En outre, Bezos a également déclaré à la Securities & Exchange Commission, gendarme américain des marchés financiers, son intention de céder 50 millions de titres Amazon additionnels d'une valeur estimée de plus de 8 milliards de dollars. Le plan de cession est soumis à certaines conditions et avait été adopté le 8 novembre. Il serait bouclé d'ici fin janvier 2025, selon Reuters, qui cite le dernier rapport annuel d'Amazon. Bezos, qui a quitté ses fonctions de directeur général du groupe en 2021 après l'avoir fondé en 1994, est actuellement le deuxième homme le plus riche du monde selon la mesure de Bloomberg, avec une valeur nette de plus de 200 milliards de dollars.