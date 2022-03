Amazon : James Bond ou Dr. No ?

(Boursier.com) — Amazon joue gros dans les prochains jours. La Federal Trade Commission (FTC), autorité américaine de concurrence, et la Commission européenne, doivent en effet rendre à la mi-mars leurs avis sur le projet de rachat des studios de cinéma Metro-Goldwyn-Mayer par le groupe de Jeff Bezos. C'est du moins ce qu'affirme Reuters, citant des sources.

Le régulateur US a demandé aux sociétés de divertissement qui possèdent des réseaux de streaming et de télévision rivaux si la bibliothèque de films de MGM donnerait trop de pouvoir à Amazon en matière de streaming, précisait récemment 'The Information'. La FTC décidera de soutenir ou non l'affaire dans les prochains jours. Il s'agit aussi de déterminer si le rachat boostera la capacité du géant du commerce en ligne à proposer une large gamme de biens et services, au-delà de la production et de la distribution de contenus.

Amazon avait annoncé en mai 2021 l'acquisition du légendaire studio cinématographique MGM, connu notamment pour sa franchise James Bond, pour 8,45 milliards de dollars.

MGM dispose d'un catalogue de plus de 4.000 films, dont Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair (...). L'épais catalogue comprend également 17.000 shows et séries, dont The Handmaid's Tale, Fargo et Vikings. Metro-Goldwyn-Mayer détient aussi la chaîne TV payante Epix.