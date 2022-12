Amazon, Google, Microsoft et Oracle sélectionnés par le Département US de Défense

(Boursier.com) — Le département américain de la Défense a attribué des contrats JWCC à Amazon, Google (Alphabet), Microsoft et Oracle. Le Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC) est un véhicule contractuel à plusieurs attributions qui offrira au DoD la possibilité d'acquérir des capacités et des services commerciaux de cloud directement auprès des fournisseurs de services cloud commerciaux à la vitesse de la mission, à tous les niveaux de classification, du quartier général à la périphérie tactique. Ce véhicule contractuel de livraison indéfinie et de quantité indéfinie (IDIQ), offre une tarification commerciale, ou mieux, et un approvisionnement rationalisé des services cloud, selon le 'DoD' américain.