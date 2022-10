Amazon : gel des embauches chez AWS ?

(Boursier.com) — Amazon .com gèlerait les embauches chez Amazon Web Services, croit savoir le New York Post. L'article indique que la décision d'Amazon de geler l'embauche dans sa division de services Web est une escalade apparente des efforts de réduction des coûts de l'entreprise. Le NY Times avait déjà rapporté le 4 octobre qu'Amazon aurait gelé les recrutements corporate dans son activité retail pour le reste de 2022. Le NYP affirme donc cette fois qu'Amazon aurait suspendu les plans d'embauche de certaines parties de sa lucrative division de services web, pourtant déjà hautement rentable, qui avait généré plus de 62 milliards de dollars de revenus l'an dernier. Le groupe aurait commencé à informer certains candidats que les postes auxquels ils postulaient avaient été 'gelés', précise le NY Post, citant des postulants. La nouvelle intervient quelques jours seulement après que Jeff Bezos, fondateur du groupe, eut alerté au sujet d'une récession menaçante. Un porte-parole d'AWS cité par le NYP a confirmé que certaines parties de la division avaient bien suspendu les nouvelles embauches.

Rappelons que le directeur général actuel d'Amazon, Andy Jassy, a fondé et dirigé AWS avant de remplacer Bezos en tant que CEO du groupe l'an dernier.