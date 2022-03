Amazon flambe, avec le split et les rachats d'actions

(Boursier.com) — Amazon a bondi jeudi de 5,41% à 2.936,35$ jeudi à Wall Street, les marchés saluant l'annonce d'un "split" de son action (division du nominal) et d'un plan de rachat d'actions. Ainsi, le groupe de Jeff Bezos, géant américain du commerce en ligne, va procéder à un split par 20 de son action. Amazon a également dévoilé un beau programme de rachat d'actions d'un montant de 10 milliards de dollars.

C'est la première fois en plus de deux décennies qu'Amazon procède à un split. La décision intervient alors que le cours de bourse évolue autour des 3 000$, ce qui le ramènerait dans la zone des 150$ et le rendrait donc plus accessible. Cette division du titre n'a théoriquement pas d'impact sur la valorisation, mais dans les faits, elle se traduit souvent par une hausse des cours. Alphabet et Apple sont également adeptes de la pratique, qui rend les actions plus attractives. Le mois dernier, Alphabet, maison-mère de Google, a d'ailleurs annoncé un split équivalent à 20 contre 1.

Amazon a beaucoup attendu avant de décider d'une nouvelle division de son action. Introduit en bourse à Wall Street en 1997, en pleine bulle internet, le groupe avait procédé rapidement à trois splits, sur une très courte période de deux ans et demi, avant d'abandonner cette habitude.

Amazon justifie sa décision par une volonté de donner à ses employés plus de flexibilité dans la gestion de leurs titres. Il s'agit également de rendre l'action plus accessible aux investisseurs "moyens". L'opération requiert l'approbation des actionnaires et sera effective en juin.