Amazon et Meta (Facebook) boudent le CES de Las Vegas

(Boursier.com) — Amazon , Meta (Facebook) et plusieurs autres géants technologiques américains, dont notamment Twitter ou Pinterest, ont confirmé hier qu'ils n'allaient pas être présents au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, salon majeur de l'électronique programmé du 5 au 8 janvier, du fait de la situation sanitaire et du nouveau variant Omicron du Covid-19.

"En raison de l'augmentation du nombre de cas de Covid à travers le pays au cours de la semaine dernière, nous avons décidé d'annuler notre présence en personne au CES le mois prochain", a déclaré Twitter dans un communiqué. "Nous continuerons de surveiller activement la situation au cours de la nouvelle année et de trouver d'autres opportunités de nous connecter avec nos clients et partenaires".

Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, a également opté pour la prudence. "Par prudence et attention pour nos employés, nous n'assisterons pas physiquement au CES en raison de l'évolution des problèmes de santé publique liés au Covid-19", a déclaré Meta. L'entreprise étudie une participation virtuelle... On n'en attendait pas moins de Meta, qui mise sur les mondes virtuels via le métavers.

Amazon et sa filiale de maison intelligente Ring ont fait de même. Le géant de la vente au détail et de la technologie a déclaré qu'en raison de l'évolution rapide de la situation et de l'incertitude entourant Omicron, "nous n'aurons plus de présence sur place au CES".

T-Mobile US Inc., sponsor du CES, a déclaré mardi qu'il "limiterait considérablement" sa présence en personne au salon. Son directeur général, Mike Sievert, ne prononcera pas de discours lors de l'événement, que ce soit en personne ou en ligne.

Pinterest, qui prévoyait d'avoir une présence réduite, a décidé d'annuler complètement.

D'autres entreprises avaient déjà prévu des vitrines principalement numériques. Nvidia Corp. a déclaré qu'elle "était prudente dès le début" et que sa conférence de presse était uniquement virtuelle. Advanced Micro Devices Inc. a indiqué être présent, mais de manière limitée.